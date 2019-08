Zanger Ronnie Ruysdael zet pausmobiel te koop

„Buitenkansje!”, staat er in de advertentie te lezen. „Van een oud mannetje geweest, uit Italië geïmporteerd. Altijd binnen gestaan, weinig gelopen en ook nog eens goed voor het milieu: er komt witte rook uit!”

De manager van Ruysdael, Mathijs van den Brink, bevestigt aan De Gelderlander dat het niet om een grap gaat. „Met de Vierdaagsefeesten stond Ronnie voor de achtste keer op het Faberplein. Dan wil je het toch een beetje anders doen en opvallen.”

De gelukkige, nieuwe eigenaar koopt een auto die helemaal in stijl is van de excentrieke Ronnie, die de stoelen heeft bekleed met bont. „Het interieur is voorzien van gekleurde lichtjes. Het plan was om de beveiliging voor en achter de wagen te laten lopen, net zoals dat bij de paus gebeurt”, aldus Van den Brink.

Samen met feestformatie De Sjonnies, scoorde Ronnie – die de band in 2009 verliet – hits als Dans je de hele nacht met mij, Blauw van de sangria en Coupe soleil (oh wat zijn we blij).