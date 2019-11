Mike Boddé verleidde vrouw met naakt pianospel

„Het was in de tijd dat ik uitvond dat vrouwen het leuk vinden als een man voor hen musiceert”, vertelde hij presentatrice Carolien Borgers. „Zeker als ze zangeres zijn, zoals mijn vrouw. Ik had net opgetreden in Den Haag, vlakbij theater Pepijn, en ben daarna op rollerskates naar haar huis geskatet. Ik bleef slapen en ’s ochtends heb ik haar naakt wakker gespeeld. Ik weet ook niet wat er in mij voer. Ze heeft het daar nog steeds over, het is altijd blijven hangen.”

Verder bekende Boddé in het programma eenmaal te zijn opgepakt door de politie. „Ik heb een keer een hele grote penis op mijn lagere school geschilderd. Daar waren ze toch niet heel blij mee.”

Kopspijkers

De oud-cabaretier haalde verder herinneringen op aan het destijds fameuze programma Kopspijkers, waarin een groep komieken onder leiding van Jack Spijkerman personen uit de actualiteit na deed. Boddé had veel succes met zijn imitaties van bijvoorbeeld Henk van Dorp, René Froger, André Hazes, Hilbrand Nawijn en Ivo Opstelten.

„We waren heel verbaasd dat het elke week weer lukte”, bekent de voormalig cabaretier nu. „Ik heb Jochem Myjer ook wel eens om hulp gevraagd als het niet lukte. Hij gaf me een geweldige tip: je moet één zin nemen en die net zo lang herhalen tot je de goede klank te pakken hebt. Toen ik Henk van Dorp moest doen, heb ik honderd keer per dag ’Frits, wat is jouw nieuws van de dag’ lopen zeggen, tot mijn vrouw er gek van werd.”

De pianist was te gast in het programma om te praten over zijn nieuwe boek Tril, waarin hij zijn leven in geluiden beschrijft. De 49-jarige Boddé heeft toenemende gehoorproblemen.