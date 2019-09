Ruud en Olcay stralen op koffiedate

Olcay heeft voor het eerst weer een foto van hen samen op Instagram geplaatst en daarop is te zien dat het het ze het toch wel erg gezellig hebben. „Coffee & Ruud de Wild”, schrijft ze erbij.

Aan Shownieuws heeft Olcay laten weten dat ze donderdag uit eten zijn geweest. „Ik moet zeggen: we zien elkaar, en dan is het altijd gezellig.” Of ze verwacht dat het echt weer een relatie wordt, laat ze in het midden.

Ruud en Olcay gingen in juni na vier maanden daten uit elkaar. De presentatrice had het destijds erg moeilijk met het plotselinge overlijden van een ex.

