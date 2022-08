Özcan Akyol in nieuw seizoen Vier handen op één buik

„Het is mooi om vrouwen te ontmoeten die op het punt staan moeder te worden”, zegt Heleen van Royen. „De omstandigheden waarin ze een kind krijgen zijn meestal niet ideaal, maar ze doen hun best om er met onze ondersteuning het beste van te maken. Dat ze me zo dichtbij laten, vind ik heel bijzonder. Je bouwt een sterke band op en die blijft bestaan, ook na het programma.”

Özcan is niet de eerste man in het programma waarin de kandidaten doorgaans door bekende vrouwen worden bijgestaan. Eerder waren Evgeniy Levchenko en Taeke Taekema al eens in de serie te zien.