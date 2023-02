Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste try-outs van ’Les Misérables’ Vajèn van den Bosch: ’Ouders en zusje zijn mijn vangnet’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Vajèn tijdens de repetities als Éponine. Ⓒ Wesley Monsuur

Afgelopen weekeinde gingen in Almere de try-outs van de iconische musical Les Misérables van start. Voor de Brabantse Vajèn van den Bosch, die een van de glansrollen speelt, is het nog altijd alsof ze in een surrealistische droom acteert. „Als ik me even niet goed voel, bel ik mijn zusje Venna. Dan gil ik: ’Ik trek het even niet meer’. Vervolgens stelt ze me gerust.”