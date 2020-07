Dolblije Jennifer Aniston genomineerd voor Emmy Award

Een dolgelukkige Jennifer deelt op Instagram het nieuws, met verschillende foto’s van de show.„Wat een ochtend, wakker geworden met dit nieuws! Ik ben zo trots op mijn familie bij The Morning Show. Dit team heeft zo hard gewerkt om de beste show te maken en ik ben oprecht vereerd dat ik er deel van mag uitmaken. Dank voor deze erkenning en felicitaties voor IEDEREEN.”

Jennifer Aniston werd zeven keer eerder genomineerd voor een Emmy Award. In 2002 won ze de Emmy voor haar rol als Rachel in Friends, waarvoor ze ook de twee jaar ervoor en de twee jaar erna werd genomineerd. In 2009 werd ze genonimeerd voor haar rol in 30Rock.