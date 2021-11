Premium Het beste van De Telegraaf

De Thaise koning is terug in Duitsland... met dít bonte gezelschap!

Lange tijd was het stil rondom de Thaise koning Vajiralongkorn, maar de vorst is terug in het Duitse Beieren... en niet alleen! Want naast 250 man aan personeel heeft de excentrieke Rama X, naar verluidt, zijn gezelschap flink uitgebreid met liefst dertig poedels. En die mochten allemaal mee in de koninklijke privéjet...