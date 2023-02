Gaby Blaaser onthult geslacht baby

In een filmpje is te zien dat Blaaser en haar vriend Robin een genderrevealparty hadden georganiseerd. Op het moment suprême werden er roze snippers de lucht in geknald wat wijst op de komst van een meisje.

De 36-jarige Blaaser maakte in december bekend dat ze in verwachting is. Ze meldde daarbij ook dat de zwangerschap niet gepland was. „Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen”, noemde ze het.