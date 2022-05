Componist Vangelis overleden

Het blijft opmerkelijk: de componist achter talloze bekende filmmuziek en in 1992 hier zelfs een nummer 1-hit scoorde met Conquest of paradise (dat hij schreef voor de film 1492: Conquest of paradise), kon amper noten lezen. Papathanasiou leerde het zichzelf allemaal.

In thuisland Griekenland brak hij in de jaren 60 via een aantal progressieve rockgroepen. Met de band Aphrodite’s child, met ook Demis Roussos binnen de gelederen, scoorde hij in heel Europa hits.

Oscar

Nog succesvoller echter zou Papathanasiou pas daarna worden. Niet als soloartiest, die carrière kwam niet echt van de grond. Maar als componist van filmmuziek schopte hij het tot Hollywood en via die filmmetropool leerde de hele wereld hem kennen. De muziek voor Chariots of fire - een film die verhaalt over twee atleten die meedoen aan de Olympische Spelen van 1924 – werd als officieel thema gebruikt voor de Winterspelen van 1984 in Sarejevo en op de Zomerspelen van 2012 in Londen nog eens uitgevoerd door niemand minder dan Mr. Bean.

Na de prestigieuze Oscar die hij voor deze muziek kreeg viel de Griek in 1983 bijna weer in de prijzen bij de Golden Globes, met zijn muziek voor Blade runner, waarin Rutger Hauer onder andere schitterde. Zijn volgende wereldwijde succes volgde in 1995, toen Conquest of paradise in heel Europa uitgroeide tot een enorme hit. In Nederland alleen al werden er 100.000 singles van verkocht.

’Anti-succes’

Zelf bleef hij onbewogen over zijn roem en aanzien door die successen. ,,Ik ben altijd anti-succes geweest”, zei hij in een spaarzaam Amerikaans interview uit 1985. ,,Normaal gesproken zou je na zo’n klapper als Chariots of fire meteen naar de States gevlogen zijn om tv-programma’s af te lopen, te touren en zo. Ik heb níets gedaan.” De reden: ,,Ik heb die muziek niet geschreven om een hit te scoren. Dat heb ik gedaan omdat ik de mensen met wie ik toen samenwerkte graag mocht.”

Hoewel Vangelis door sommigen ‘The Godfather of New Age’ werd genoemd, vond hij die term zelf maar niets. New age was volgens hem een stijl die ,,ongetalenteerde musici de kans bood hele saaie muziek te maken.” De Griek speelde verschillende instrumenten, maar het bekendst werd hij door zijn inzet van synthesizers en andere elektronische instrumenten. ,,Ik ben gelukkig met die eindeloze keuze”, zei hij daar ooit over. ,,Geluid is geluid, vibratie is vibratie, of het nu komt van een elektrische of een akoestische bron.”

Zijn dood werd woensdag bevestigd door zijn advocatenkantoor. Over de oorzaak is vooralsnog geen uitspraak gedaan, aldus Griekse media.