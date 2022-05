Griekse componist Vangelis (Chariots of Fire) overleden

Vangelis heette eigenlijk Evangelos Odysseas Papathanasiou. Hij stierf al dinsdag, melden Griekse media, zonder een doodsoorzaak te geven.

Vangelis vormde ook enige tijd een duo met Jon Anderson, onder de naam Jon & Vangelis. In 1995 scoorde Vangelis in Europa een van de grootste hits aller tijden met Conquest of Paradise. Het lied dat al drie jaar oud was, beleefde opeens een hype en was alleen al in Nederland goed voor de verkoop van 100.000 exemplaren.

Hij was grotendeels een autodidact: zo heeft hij bijvoorbeeld nooit muziekles gehad en is nauwelijks in staat bladmuziek te lezen of te schrijven. Vangelis heeft voor meerdere films muziek gecomponeerd, waaronder Blade Runner en Missing, Bitter Moon van Roman Polanski.