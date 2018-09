Jessie J wil Adele als coach in The Voice UK

Ook Emli Sandé zou het volgens de zangeres goed doen.

Volgens het Britse jurylid is het belangrijk dat ze wordt opgevolgd door een succesvolle zangeres. "Ik hoop dat ik word vervangen door iemand die echt kan zingen want het publiek ziet niet hoeveel werk het vergt", zegt Jessie in een interview met Capital FM. "Je bent echt een coach en zingt 12 uur lang. Dus als er iemand wordt gekozen die niet bekend is vanwege zijn of haar zangtalent dan is dat een teleurstelling."

Jessie J stopt met haar werkzaamheden voor The Voice omdat ze zich voor de volle honderd procent wil storten op haar muziek.