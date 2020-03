Ex George Michael bekent: ’Ik nam foto’s van hem toen hij dood was’

De video zou in eerste instantie op de Facebookpagina van Fawaz hebben gestaan, maar die zou hem twee uur later verwijderd hebben. In die video zou Fadi Fawaz gezegd hebben: „Ik nam foto’s van hem toen hij dood was.” Hij zoud at gedaan hebben, nadat hij het lichaam van George Michael ontdekte in zijn villa: ’Koud en blauw’. Fawaz vreest dat het grote publiek hem aan de schandpaal wil nagelen voor het feit dat hij de foto’s maakte.

Fadi had vanaf 2012 een relatie met de Wham!-ster en ontdekte diens levenloze lichaam op kerstdag 2016, toen zij in George Michaels huis in Goring-on-Thames verbleven. Dat hij daarna aanspraak wilde maken op de erfenis van de zanger ter waarde van 97 miljoen pond, zorgde voor een jarenlange strijd tussen hem en de familie van George Michael. Ook bleef Fadi Fawaz nog drie jaar onrechtmatig in de miljoenenvilla van de zanger wonen.