Zangeres Doja Cat reageert op beschuldigingen van racisme

Amalaratna Zandile Dlamini, zoals haar echte naam luidt, stelt dat ze ’een zwarte vrouw’ is, die ’nog nooit onderdeel van racistische gesprekken is geweest’. Ze sloot haar bericht af met een excuus. „Ik houd van jullie en het spijt me als ik iemand heb gekwetst.”

De 24-jarige zangeres werd beschuldigd van het doen van racistische uitspraken in alt-right chatrooms. Ook schreef ze het nummer Dindu Nuffin, waarin ze slachtoffers van politiegeweld belachelijk zou maken. Daarover zei de zangeres dat ze schreef over persoonlijke ervaringen.

De online actie #DojaIsOverParty volgde, waarmee werd gevierd dat de carrière van de zangeres voorbij zou zijn.