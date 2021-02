Marieke Lucas Rijneveld buigt voor woke-activisten en geeft vertaalopdracht terug

Marieke Lucas Rijneveld is geschrokken van alle ophef. Ⓒ Foto ANP

Marijke Lucas Rijneveld gaat toch niet The Hill We Climb, het gedicht dat Amanda Gorman uitsprak tijdens de inauguratie van Joe Biden naar het Nederlands vertalen. De auteur en winnaar van de International Booker Prize 2020 geeft de opdracht terug, geschokt door alle ophef, die met name in kringen van zwarte ’woke’-activisten was ontstaan nadat dinsdag bekend werd dat Rijneveld deze prestigieuze vertaalopdracht had gekregen.