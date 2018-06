Excuses voor borsten van Willoughby

Na afloop van de talentenshow werd er meer over de borsten van Holly gesproken dan over de winnares. Veel Britten vonden het decolleté dat bij Holly tot aan haar navel reikte niet kunnen. 139 Kijkers hadden een klacht ingediend over de inkijk.

De 32-jarige presentatrice laat zich niet kennen en zegt dat het "maar borsten zijn". Ook zegt ze dat haar man Dan Baldwin, een TV-producer die zij heeft ontmoet tijdens het presenteren van één van zijn shows, niet jaloers is.

Willoughby staat in de FHM top 100 mooiste vrouwen. Ze wordt meer dan eens Willoughbooby genoemd.