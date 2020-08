Chantal Janzen zou graag aan de slag gaan voor de Oranjes

Ook voor het tweede seizoen van het programma, dat vanaf donderdag te zien is bij RTL 4, heeft de redactie het geprobeerd. „Het is iets wat nooit gaat gebeuren”, zegt Chantal tegen het ANP. „Het lijkt me heel leuk mee te lopen met een butler of hofdame bij het koninklijk huis, maar dat gaat hem niet worden. We blijven zulke beroepen wel gewoon aanschrijven.”

Hoewel werken voor de royals te hoog is gegrepen, heeft de presentatrice weer mogen proeven van diverse beroepen. Deze reeks moest ze wel wat meer uit haar comfortzone. „Na het eerste seizoen wilden we voornamelijk beroepen die mij uit mijn comfortzone haalden. En waarin ik dingen moest doen die het voor mij allesbehalve gemakkelijk zouden maken.”