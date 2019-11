Expeditie Robinson doorgestoken kaart met rekensom?

De kandidaten van Expeditie Robinson moesten afgelopen zondag vier keer een lastig parcours afleggen en elke keer een paar rekentekens onthouden om daarmee een som op te lossen. Uiteindelijk was Eva Cleven de snelste met rekenen. Zij kwam namelijk uit op het getal 1 als oplossing. Maar volgens een flink aantal oplettende kijkers valt het te betwijfelen of dat het goede antwoord is.

Volgens meerdere Twitteraars zouden de rekenregels niet zijn toegepast, waardoor de uitkomst 33 1/3 zou moeten zijn en niet 1.

Ook het vertrek van Tim is volgens veel kijkers onterecht. Zij zijn van mening dat, wanneer de som volgens de rekenregels berekend zou worden, Tim de proef had kunnen winnen en immuniteit had gekregen. Dan was Tim niet weggestemd uit het spel. Velen van hen zijn dan ook van plan om niet meer naar het programma te kijken.