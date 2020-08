Dochter Robin Williams ruziet met zoon Donald Trump

Eric Trump postte een filmpje en schreef daarbij in hoofdletters ’Robin Williams sloopt Joe Biden’. In het clipje van een optreden van de in 2014 overleden comedian, steekt hij de draak met wat hij beschrijft als het oeverloze gepraat van de politicus. „Joe zegt dingen waarvan zelfs mensen met Gilles de la Tourette denken: waar heeft hij het over?”, grapt Williams onder meer.

In een retweet richtte Zelda dit weekend een boodschap aan Eric Trump. „Nu we toch herinneringen ophalen (voor jouw politieke doeleinden); je zou eens op moeten zoeken wat hij over jouw pa zei. Ik heb het gedaan. Geloof me, het is veel erger dan ’slopen’.”