Justin Bieber start vechtpartij

De zanger, die plaatsnam in de VIP-ruimte met zijn vier 'intimiderende' en 'arrogante' bodyguards, werd meerdere malen benaderd door vrouwelijke fans.

De vriend van een van deze vrouwen was echter niet zo blij om Justin te zien, en de twee kregen ruzie. "Justin scheurde zijn shirt van zijn lijf en sloeg volledig door. Hij was echt aan het schreeuwen," vertelt een bron aan New York Daily News.

Justin werd met zijn gevolg uit de club gezet, waarna de verhitte discussie op de parkeerplaats verder werd gevoerd. Het gezelschap ging vervolgens op de vuist, waarna een persoon bebloed het terrein verliet, aldus een ooggetuige.

De tienerster vertoont de afgelopen tijd steeds vaker asociaal gedrag. Zo spuugde hij vanaf een hotelkamer op zijn fans en plaste hij in een restaurant in een emmer die het personeel gebruikt(e) om de vloer mee te dweilen.