Travis Scott en Drake waren op afterparty toen ze over doden Astroworld hoorden

Drake was een verrassingsact tijdens het optreden van Scott, die het festival afsloot. Eerder al lieten beide rappers weten dat ze vanaf het podium niet hebben gezien of gemerkt dat het uit de hand liep op het festivalterrein. Daar ontstond om nog altijd onduidelijke redenen gedrang, waarbij acht personen om het leven kwamen. Nog eens 25 mensen raakten gewond, onder wie een 9-jarige jongen die in coma ligt.

Een insider vertelt aan TMZ dat niemand van het festival of bij de autoriteiten Scott heeft ingelicht over het drama. Daarom is hij na zijn optreden gewoon vertrokken naar een restaurant, waar Drake een afterparty voor hem had georganiseerd. „Travis wist niet hoe ernstig de situatie was toen hij aankwam op dat feestje. En dat klopt ook als je kijkt naar wanneer de politie met de buitenwereld deelde wat er was gebeurd op het festival.”

De rapper en collega Drake werden volgens de bron op het feestje ingelicht, en zijn toen onmiddellijk vertrokken.