Wie spoelt prins Harry’s hersenen?

De eerste stappen die prins William en prins Harry een maand geleden samen weer zetten op het terrein van Windsor Castle, na afloop van de uitvaart van hun grootvader prins Philip, waren niet de eerste stappen op weg naar een verzoening. Hoopvol zag het er even naar uit dat dit wel het geval zou zijn, maar eenmaal veilig terug in Californië besloot Harry op eigen benen nog een stap verder te gaan in zijn strijd tegen de koninklijke familie. De jongste zoon van prins Charles en prinses Diana deed deze week opnieuw bijzonder opzienbarende uitspraken, waarvan in Londen met stijgende verbazing, ergernis en zelfs woede kennis zal zijn genomen.

De prins, die zich met zijn broer altijd leek te zullen schikken in het koninklijke bestaan dat voor hem als senior royal was weggelegd, beweert nu daar al minstens vijftien jaar mee te hebben geworsteld. In de podcast Armchair Expert van Dax Shepard met als onderwerp ’geestelijke gezondheid’ zoekt hij opnieuw de publiciteit als hij terugblikt op zijn leven binnen de Windsor-dynastie. Een leven dat hem meer kwaad dan goed zou hebben gedaan. En niet alleen hem…

Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar Harry lijkt in een podcast hard uit te halen naar zijn vader Charles. Dat wordt nog wat, als hij over anderhalve maand aanwezig zal zijn bij de Diana-herdenking... Ⓒ Getty Images

De prins, die pas twaalf was toen Diana verongelukte, zegt nu: ,,Toen ik begin twintig was, dacht ik, deze baan wil ik niet. Ik wil hier niet zijn, ik wil dit niet doen. Kijk wat het met mijn moeder heeft gedaan. Hoe kan ik ooit een vrouw hebben als ik weet dat dit opnieuw gaat gebeuren? Want ik weet hoe het werkt, ik wil dit niet doen.’’

Gekrakeel

In het negentig minuten durende gesprek waarmee Harry na het Oprah-gekrakeel opnieuw wereldwijd de aandacht op zich vestigt, trapt hij nog vrij vriendelijk af. Hij begint te zeggen dat hij niet naar iemand wil wijzen of iemand de schuld wil geven van de hele situatie. ,,Maar zeker waar het het ouderschap betreft, als ik een bepaalde vorm van pijn of lijden heb ervaren dat misschien mijn vader of ouders ook hebben ervaren, dan ga ik ervoor zorgen dat ik die cyclus doorbreek en het niet doorgeef.’’ De prins suggereert dus dat hij voor zoon Archie en de nog ongeboren dochter van Meghan afstand genomen heeft van de paleizen, zijn land en zelfs zijn familie.

,,Wij als ouders moeten ons uiterste best doen en zeggen: ’Weet je, dat is mij overkomen. Ik ga ervoor zorgen dat het jou niet overkomt’.’’

Vooral in Engeland halen royals zich een hoop ellende op de hals wanneer zij beginnen te klagen en dat is nu niet anders. Met onbegrip wordt gereageerd op Harry’s nieuwste ontboezemingen die vooral zijn vader weer in een lastig parket brengen. Hoewel de prins niet wil wijzen en zegt niemand de schuld te willen geven, zet hij met name Charles en zijn alom gerespecteerde oma Elizabeth neer als een stel gemankeerde royals die erfelijk belast zijn met het gewicht van hun positie.

De vraag is wie Harry de teksten influistert die hij nu te berde brengt en die het bestaan van zoveel diepere lagen bij hem doen vermoeden. Diepe lagen waar het bestaan nooit van werd vermoed voordat hij Meghan aan zijn zijde kreeg, toen hij op school een matige leerling was en daarna koos voor een actief leven in militaire dienst.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat Meghan een behoorlijke invloed heeft op Harry. Ⓒ Getty Images

De prins heeft het nu zelfs over ’genetische pijn en lijden’ dat steeds wordt doorgegeven, maar waarvan hij de cyclus zou hebben doorbroken. De zesde in lijn van de troonopvolging zegt: ,,Het is moeilijk voor me om te doen, maar het komt neer op bewustzijn. (…) En hier ben ik nu... Ik verhuisde met mijn hele gezin naar de USA. Dat was geen vooropgezet plan, maar soms moet je beslissingen nemen om je gezin en je mentale gezondheid op de eerste plek te zetten.’’

Harry gaat nog een stap verder door de stellen dat het leven als royal met alle aandacht van publiek en media die dat trekt, doet denken aan de film The Truman Show uit 1998 – waarin de hoofdpersoon niet doorheeft dat zijn hele leven voor hem is bedacht en wordt gevolgd door verborgen camera’s. Ook doet het hem denken aan het leven van een dier in de dierentuin. Gevraagd naar wat het met hem heeft gedaan, deel uit te maken van een kleine groep royals die door honderden miljoenen wordt gevolgd, noemt Harry dat leven een combinatie van die film en de zoo.

,,Ik heb het van achter de schermen gezien. Ik heb gezien hoe het eraan toegaat, hoe het businessmodel is, hoe het allemaal werkt en ik wil er geen onderdeel van zijn.’’

Met soms gebalde vuisten woonde Harry onlangs de uitvaart van zijn opa Philip bij. Ⓒ Getty Images

In plaats daarvan heeft hij gekozen voor het leven met Meghan, die hem alleen maar lijkt te steunen in zijn pogingen zich los te maken van zijn familie. Vorige maand was te zien hoe verloren hij, soms met gebalde vuisten, achter Philips kist aanliep. In Londen was Harry, zo kort na de stunt met Oprah, een ijskoude ontvangst ten deel gevallen en een lang gesprek na afloop met Charles en William kon de lucht maar nauwelijks klaren. Eenmaal terug in Amerika, iets later dan gepland weliswaar, trekt de prins weer zijn eigen plan en besluit hij met nieuwe uitspraken nog wat olie op het vuur te gooien.

Herdenking

Dat zal de situatie er niet op verbeteren, voordat hij volgende maand opnieuw terugkeert naar Londen om daar een herdenking en enkele andere evenementen rond zijn moeder bij te wonen. Met William onthult hij op 1 juli het langverwachte Diana-monument. In de dagen daarvoor opent hij in het voor publiek toegankelijke deel van Kensington Palace een tentoonstelling met als topstuk de legendarische trouwjurk van de betreurde Prinses van Wales. William en Harry zijn daar, sinds zij volwassen zijn, samen de eigenaar van en zij hebben bepaald dat het unieke stuk veertig jaar na de huwelijksvoltrekking opnieuw aan het publiek zal worden getoond, al is dat voor Harry – blijkt nu – niet meer dan een symbool van waar het mísging… in het leven van zijn moeder.