Sarah van Soelen terug in Nederland

Afgelopen week zat de vriendin van André Hazes nog in Spanje waar zij - in tegenstelling tot geruchten over een vermeende drugsverslaving - in een kliniek behandelingen volgde om beter om te gaan met de enorme druk die op haar afkwam sinds bekend werd dat zij een relatie met de zanger heeft. Sarah zou behoorlijk te lijden hebben gehad onder de kritiek die zij sindsdien kreeg.

Blijkbaar hoort bij die frisse start ook weer een frisse coupe, want Sarah van Soelen heeft haar haren flink laten kortwieken en lijkt daarmee helemaal in haar sas. Overigens was het ook voor André Hazes een roerige periode en ook hij maakt dus voorlopig even pas op de plaats.

In het weekblad Privé dat vandaag in de winkels ligt, het hele verhaal over de roerige laatste weken van het showbizzkoppel.