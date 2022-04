Onderbelichte verhalen verteld tijdens Theater na de Dam

Premium Cultuur

Paulien Cornelisse brengt zen-versie van ’Kreatief met kurk’

Zelfs het kneden van een Dorodango (volgens Wikipedia een Japanse kunstvorm waarbij zand en water gekneed worden tot een delicate, blinkende bol) brengt voor Paulien Cornelisse een taaldingetje met zich mee. Want is het nu grond of aarde? En weet je dat het uitmaakt of je dat aan iemand uit een sted...