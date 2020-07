Jennifer Aniston: draag alsjeblieft een mondkapje

„Dit is onze vriend Kevin, die helemaal gezond was en geen enkele onderliggende medische problemen had. Dit is COVID-19, dit is echt. We kunnen het ons niet veroorloven om maar te denken dat ’dit zomaar weggaat’. We willen dit virus overwinnen, toch? Een ding dat we allemaal kunnen doen is het dragen van een mondkapje, alsjeblieft”, aldus Aniston.

„Denk eens aan al die mensen die al zo ontzettend geleden hebben door dit virus. Doe het voor je familie en doe het vooral voor jezelf. Het coronavirus raakt ons allemaal, ongeacht je leeftijd.”

Inmiddels gaat het beter met Kevin, die ook een goede vriend is van Courteney Cox, zo liet Aniston weten. „Deze foto is begin april genomen. Godzijdank is hij nu bijna beter. Heel veel dank voor alle steun en gebeden.”

Eind juni riep de actrice haar miljoenen volgers ook al op tot het dragen van een mondkapje. „Ik snap dat mondkapjes oncomfortabel en onprettig zijn. Maar denk je niet dat het veel erger is dat zoveel zaken hun deuren moeten sluiten, mensen werkloos raken en medische hulpverleners zich een slag in de rondte moeten werken? Er zijn zoveel mensen overleden omdat we er niet genoeg aan doen.”