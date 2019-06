Miss Montreal wilde ’weer muzikant zijn’

„Ik had, mede door familieomstandigheden, totaal geen zin meer om thuis mijn gitaar te pakken of liedjes te schrijven. Terwijl het zo goed is om in een moeilijke tijd nummers te schrijven.” Sanne besefte dat ze zich weer helemaal op de muziek moest storten en besloot tijdelijk te stoppen als coach in The Voice of Holland. „Ik wilde weer muzikant zijn.”

Daar kwam nog bij dat haar relatie na zes jaar strandde. „We woonden samen, dat hakte er flink in. Ik moest alles weer op een rijtje krijgen om te weten wat ik waard was als mens en als muzikant. En nu werk ik aan een nieuwe, Nederlandstalige cd. Het is zo fijn om weer zo met muziek bezig te zijn.”

Stoppen met The Voice was wel lastig voor Sanne. „Maar ik ben niet meer bang om te doen wat ik voel, wat ik wil.” Daarom pakte de zangeres geregeld haar koffers voor een vakantie, waarin ze vooral veel niet deed. „Niks gedaan, de mens in mij weer gevoeld. Soms moet je jezelf opnieuw vinden. Een verademing was het. Ineens was ik niet meer bang voor dat alles stopt, dat ik door een verkeerde keuze ineens niet meer hot ben. Er is altijd nog de mens Sanne.”