Frits Spits vindt het raar om door eigen straat te rijden

„Ik blijf het raar vinden. Het is geen valse bescheidenheid, maar het is heel vreemd, alsof de wereld een beetje vertekent. Je vindt jezelf nooit de beste radiomaker van de eeuw. En ik zou ook nooit een straat naar mijzelf noemen.” Spits werd onlangs uitgeroepen tot de belangrijkste radioman van de afgelopen honderd jaar. „Het voelt wel goed dat ik merk dat de prijs mij wordt gegund”, legde hij uit in NMS. „Ik heb gelukkig weinig mensen gehoord die zeiden ’moet hij hem wel krijgen’.”

Het is een vreemd jaar voor Spits; in 2018 verloor hij zijn vrouw Greetje. „Het eerste wat ik dacht toen ik het nieuws hoorde dat ik gekozen was als radiomaker van de eeuw was: ’dat kan ik haar niet vertellen’. Ze was een trouwe luisteraar en ze hield net zo enorm van de radio als ik.”

Greetje was ook zijn meest kritische luisteraar. „Ik herinner mij dat ik een keer een gast had die het had over economie, niet mijn sterke kant. Dan kwam ik thuis en zei ze: ’je had hem niet begrepen, hè’. De luisteraars viel dat niet op, haar wel. Je moet in zulke gevallen durven zeggen: ’ik snap het niet, zeg het nog eens.’”