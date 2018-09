Rihanna loost nephaar

De 25-jarige superster gaat nu door het leven met een kort koppie én haar natuurlijke krullen.

Rihanna showde donderdag voor het eerst haar nieuwe look in het openbaar toen ze op weg was naar een juwelier in Hollywood.

Eerder deze week plaatste ze al een aantal foto's van haar nieuwe coupe op haar Instagramaccount. Op één van die foto's was ze -hoe kan het ook anders- halfnaakt.

Klik hier voor de foto.