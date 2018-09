Micky Hoogendijk wordt barvrouw

Dit meldt RTL Boulevard.

De twee uur durende seizoensfinale met Micky als venijne barvrouw wordt op maandag 19 augustus uitgezonden op Net 5. De uitzending is in Amerika al op televisie geweest.

De vrouw van Adam Curry onthulde in maart op Twitter dat ze een gastrol speelt in de bekende serie. Ze kon het zelf bijna niet geloven. "Ik begrijp niet wat me zojuist overkomt. Ik ben geboekt voor een gastrol in de tv-show Dallas", schreef ze.