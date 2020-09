Pikante foto Kylie Jenner zorgt voor meer aangemelde stemmers

„Maar ben je al geregistreerd om te stemmen? Klik op de link in mijn bio. Laten we een plan maken om samen te stemmen”, schreef de halfzus van Kim Kardashian aan haar ruim 196 miljoen volgers bij kiekjes van zichzelf in een kleine bloemenbikini. Het bericht werd door bijna 9,4 miljoen mensen geliked.

Na het bericht zag Vote.org een toename van 1500 procent van mensen die via Instagram op hun website belandden. De dag ervoor kwamen slechts 2900 nieuwe stemmers via Instagram binnen.