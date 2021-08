Marga Bult rouwt om ex-man

Ondanks dat hun huwelijk in 2015 tot een einde kwam, omschrijft Marga Jan als haar ’grootste vriend door dik en dun, prachtmens en bovenal ’n zeer liefdevolle vader van onze drie mooie kinderen’. Ze is diepbedroefd dat hij is overleden.

Ze deelt het bericht om de entertainmentbusiness op de hoogte te stellen. „Velen van jullie kennen hem als geweldige organisator van ontelbare events, tv-producties, concerten, managementszaken en als bevlogen, creatieve ondernemer. Hij kende zovelen in de entertainmentbusiness en helaas is het voor ons gezin momenteel te veel om dit iedereen persoonlijk te laten weten.”

Komende woensdag is er een afscheidsdienst in Oldenzaal.