Jay Leno voor het eerst in het openbaar gezien sinds ongeluk: ’Alles is in orde’

Jay Leno Ⓒ Getty Images

Jay Leno is dinsdag voor het eerst weer in het openbaar gezien sinds hij vorige week met ernstige brandwonden in een ziekenhuis werd opgenomen. Op foto’s die door Page Six zijn gedeeld, zijn duidelijk wonden op het gezicht en de handen te zien.