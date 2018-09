Moeder Whitney Houston wil niet dat Bobbi trouwt

De moeder van de overleden Whitney Houston vindt Bobbi nog veel te jong om te trouwen.

In een brief, die in handen is van USA Today, schrijft Cissy: "Ik wil dat je een goed leven hebt waar je trots op kan zijn. Wil ik dat je gaat trouwen? Nee, dat wil ik niet. Ik denk dat je te jong bent en ik hoop dat je even wacht."

Volgens Cissy is het logisch dat een oma zich zorgen maakt om haar kleinkind. "Het is de bedoeling dat ik me afvraag of Nick of WELKE man dan ook, goed genoeg voor je is."