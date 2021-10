Ruud de Wild liet docu over ziektebehandeling maken

Met een lichte beving in zijn stem begon De Wild vanmiddag aan zijn eerste uitzending. De radio-dj hoorde afgelopen januari dat hij darmkanker had, en onderging sindsdien een reeks behandelingen. „Ik was bang dat ik nooit meer terug zou komen”, vertelde hij aan het begin van De Wild in de middag.

De Wild zendt vanmiddag uit vanuit het Amsterdamse UMC, waar hij de afgelopen negen maanden regelmatig was. Na de eerste plaat (The Mavericks - Dance the night away) begon de dj met het bedanken van artsen die hem behandelden.

Aanvankelijk dacht de dj dat hij een stoma zou krijgen, omdat hij een agressieve vorm van kanker had en zijn endeldarm verwijderd moest worden. „Ik schaamde me kapot”, vertelt de dj. Maar zijn chirurg Jurriaan Tuynman kwam met een andere mogelijkheid. „Je bent een man van je woord”, zei hij tegen de arts, die in de uitzending aanwezig was. „Wat je mij hebt bezorgd is niet alleen geen stoma, maar iets veel groters, namelijk vertrouwen. Als er iemand is die de definitie van hoop echt heeft uitgelegd, dan ben jij het.”

De Wild maakte vervolgens in de uitzending bekend dat hij tijdens zijn behandelingen is gevolgd voor een documentaire. De operatie waarbij zijn stoma werd verwijderd, is daarbij ook gefilmd, vertelt de dj, die de beelden zelf nog niet gezien heeft.

In de uitzending bleek De Wild zijn gevoel voor humor nog niet te zijn verloren. Op de vraag of hij weer helemaal de oude is: „Ik ben erger geworden, heb ik thuis gehoord. Je kunt twee kanten kunt opvallen. Of je wordt heel ingetogen, of je wordt nog erger dan je daarvoor was. Ik vrees dat het laatste het geval is.”