Dit zijn de kandidaten van de jubileumreeks Wie is de mol?

Ron Boszhard, Tygo Gernandt, Tina de Bruin, NikkieTutorials, Jeroen Kijk in de Vegte, Ellie Lust, Nadja Hüpscher, Peggy Vrijens, Patrick Martens en Horace Cohen gaan dit seizoen op zoek naar de mol.

Het jubileumseizoen werd voor de coronacrisis al opgenomen in Toscane. Rik van de Westelaken is wederom de presentator van dienst. Ook tijdens de extra reeks kunnen kijkers na de uitzendingen op NPO 1 zappen naar het napraatprogramma Moltalk op NPO 3. Duo Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg nemen daarin live de opdrachten, complotten en theorieën met verschillende oud-deelnemers door.

Vertraging

Nieuw dit jaar is een napraatprogramma met Lavezzi Rutjes. Hij is het 7-jarige zoontje van oud-voetballer Nathan Rutjes, die vorig seizoen meedeed aan het populaire programma. Hij schopte het tot de finale. Lavezzi bespreekt in de nieuwe AvroTros-jeugdserie Mollenstreken elke zondagavond de aflevering van de avond ervoor.

Wie is de mol? viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan en kondigde daarom tijdens de laatste aflevering van de reguliere reeks begin dit jaar een extra seizoen aan. In die aflevering, die door ruim 3,5 miljoen mensen werd bekeken, werd singer-songwriter Rob Dekay ontmaskerd als de mol.

Dankzij het extra jubileumseizoen is Wie is de mol? voor het eerste twee keer in een jaar te zien. Het volgende reguliere seizoen zou begin volgend jaar van start moeten gaan, al loopt dit vanwege de coronacrisis mogelijk vertraging op omdat de opnames nog niet begonnen zouden zijn.