Kate Beckinsale ontkent datinggeruchten Jamie Foxx

„Ik wil even duidelijk maken dat naast iemand staan niet betekent dat ik met ze aan het daten ben”, schreef Beckinsale (46) bij een foto op Instagram waarop ze samen met Jamie (51) of het feestje te zien is. Op het event werd bekendgemaakt dat de twee zonen van Pierce Brosnan, Dylan en Paris, de nieuwe Golden Globe ambassadeurs zijn. Jamie’s dochter Corinne vervulde die taak in het verleden ook al eens.

Beckinsale is sinds vorige week officieel gescheiden van haar ex-man Len Wiseman. Hun huwelijk liep in 2015 na elf jaar op de klippen, maar een scheiding liet lange tijd op zich wachten. Onlangs had de actrice een kortstondige relatie met acteur Pete Davidson. Jamie verbrak in augustus na zes jaar zijn relatie met Katie Holmes.