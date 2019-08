Madonna stelt start Madame X-tournee uit

De aftrap van de tournee is nu op 17 september gepland, maakte bureau Live Nation aan Rolling Stone bekend. De oorzaak is dat „zeer specialistische productie-elementen vertraagd zijn”, meldt een woordvoerder. „Madame X is een perfectionist die iedere bezoeker de meest unieke, magische muziekervaring wil bieden. Zij onderschatte de tijd die nodig is om dit soort intieme theaterervaringen te realiseren.”

Madonna doet met haar tour een beperkt aantal steden aan. Na een langere speelperiode in New York, tot half oktober, volgen nog Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Boston, Philadelphia en Miami. Het album Madame X kwam deze zomer al uit. Het is het eerste album van de 60-jarige zangeres sinds 2015.