Toni Braxton heeft spijt ’niet meer seks te hebben gehad’

„Ik heb er spijt van dat ik niet meer seks heb gehad toen ik jonger was”, zegt Toni in gesprek met The Guardian. „Ik had ook meer moeten drinken. Ik had meer moeten feesten en zelfs meer moeten roken.”

Toni, bekend van hits als Unbreak My Heart en He Wasn’t Man Enough, denkt dat haar religieuze opvoeding haar weerhield van een losbandige levensstijl. „Het is toch de bedoeling dat je dat soort dingen doet in je twintiger en dertiger jaren. En als je dan de 40 bent gepasseerd, verdien je genoeg om therapie te betalen.”