Elizabeth Hurley ’onvoorstelbaar verdrietig’ om overlijden ex Steve Bing

„Onze tijd samen was heel gelukkig en ook al hadden we soms moeilijk momenten, de herinneringen aan die lieve, aardige man zijn belangrijk”, schrijft ze bij een aantal foto’s van hen samen. „Dit is hartverscheurend nieuws.”

Hurley en Bing hebben samen een 18-jarige zoon. Daily Mail schreef dat Bing, die actief was als filmfinancier, depressief was geworden door het gebrek aan contact tijdens de quarantaine. Het is niet duidelijk of hij ook om die reden een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.