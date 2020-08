’Voor die Rolls-Royce heb ik keihard gewerkt’

Peter Gillis (tweede van rechts) en zijn kinderen. Uiterst rechts zijn huidige vriendin, ’Nicolletje’. Ⓒ Wessel de Groot

Met Familie Gillis: Massa is kassa keert SBS6 terug naar zijn wortels als campingzender. Letterlijk, want de zesdelige serie over een markante ondernemersfamilie speelt zich grotendeels af op een camping annex vakantiepark in Noord-Brabant.