William Spaaij stopt met ’Annie’ wegens ’verschil van artistiek inzicht’

Spaaij (36) werkte de afgelopen weken met de cast en het creatief team aan de wereldberoemde musical over de roodharige Annie. „Tijdens de repetitieperiode heeft William zijn kwaliteiten als regisseur getoond. Helaas stond de complexiteit van het productieproces de volle ontplooiing van zijn talent in de weg. We betreuren uiteraard dat de samenwerking hier stopt. Wij bedanken William voor zijn inzet voor Annie”, laat de producent weten.

Annie was niet Williams eerste regieklus. Eerder regisseerde de acteur al de musical Stil in mij, die in maart in première ging.

Annie de Musical gaat op 1 december in het Chassé Theater in Breda in première. Daarna reist de productie tot en met mei 2020 langs dertien theaters door het hele land. Zo is Annie te zien in onder meer De Harmonie in Leeuwarden, MartiniPlaza in Groningen, het Luxor Theater in Rotterdam en het DeLaMar Theater in Amsterdam.