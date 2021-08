’Ex Eminem wilde geen politiehulp na zelfmoordpoging’

Het audiofragment is verspreid door het kantoor van de Macomb County Sheriff, waarin de ongeïdentificeerde beller te horen is. „Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar er is nu iemand bij haar terwijl ik bel. Ze heeft zichzelf proberen te vermoorden, er is overal bloed in de badkamer. Ze had de deur op slot gedaan en wilde me niet binnenlaten. Toen heb ik de deur ingetrapt en vond ik haar bloedend op de grond.”

Kim zou de vrouw toegeschreeuwd hebben ’de politie niet te bellen’. Ook zei ze een briefje achtergelaten te hebben voor nabestaanden. Scott werd eind juli opgenomen in het ziekenhuis na haar zelfmoordpoging, die ze deed vlak nadat haar moeder was overleden.

Eminem en zijn dochter Hailie, die hij deelt met Kim, hebben nog niet gereageerd op het incident. De rapper was van 1999 tot 2001 getrouwd met Scott en kwam na een scheiding in 2006 weer kortstondig samen met haar, om daarna voorgoed uit elkaar te gaan.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.