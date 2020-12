Verdachte overval op Gordon binnenkort op vrije voeten

Binnenland

Snackbareigenaar overmeestert piepjonge rooftiener: ’Hij kwam weleens patat halen’

Een bizarre overval in een snackbar op De Boslaan in Emmen dinsdagavond. Eigenaar Johan stond plotseling oog in oog met twee jongens van 12 en 13 jaar oud die geld eisten, met beiden een mes in het hand. „Een van hen komt weleens een patatje hier halen.”