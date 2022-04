Premium Het beste van De Telegraaf

Harry’s gezin een dagje naar jarige Elizabeth? Niet alleen Meghan, ook first lady Jill Biden naar Den Haag

Door Evert Santegoeds

Wat een spektakel moet dat worden, prins Harry en Meghan Markle straks ’gewoon’ in Den Haag! Ⓒ ANP/HH

De door prins Harry bedachte Invictus Games, die vanaf 16 april in Den Haag worden gehouden, mogen zich verheugen op een flinke delegatie Amerikaanse bezoekers. Niet alleen Harry zelf komt naar de residentie, zoals Privé vorige maand wist te onthullen, reist Meghan met hem mee en ook first lady Jill Biden wordt in het Haagse verwacht.