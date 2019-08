Doutzen Kroes steunt petitie wangedrag Victoria’s Secret

In de bijbehorende brief van belangenclub Model Alliance staat dat meerdere fotografen hun werkrelatie met Victoria’s Secret hebben gebruikt om kwetsbare meisjes te lokken en zich aan hen te vergrijpen. „Wij staan achter deze moedige vrouwen. Het breekt ons hart om deze verhalen te blijven horen. We kunnen en moeten het beter doen”, aldus Model Alliance.

Het merk kan al enkele tijd rekenen op kritiek, onder meer vanwege het nagestreefde schoonheidsideaal en gebrek aan diversiteit op de catwalk. De bekende jaarlijkse lingerieshow werd zelfs geschrapt.

Doutzen Kroes, die zelf jarenlang een van de Angels was, ondertekende de brief. Ook Christy Turlington Burns, Edie Campbell, Gemma Ward, Saskia de Brauw, Karen Elson en Milla Jovovich zetten hun handtekening.