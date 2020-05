René Froger: ’Wij worden het hardst getroffen’

„De versoepeling van evenementen zou wel heel welkom zijn”, begint Froger, die erg teleurgesteld is dat Toppers in Concert in december naar alle waarschijnlijk niet door kan gaan, zijn relaas in Shownieuws. „Weet je, wij mogen eigenlijk pas aan de bak als er een vaccin komt en dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, uiteindelijk zijn wij artiesten, en dat is niet om zielig te zijn, van alle sectoren het hardst getroffen van iedereen.”

De zanger ziet het bovendien niet gebeuren dat artiesten de komende tijd op een andere manier geld in het laatje kunnen brengen. „Er is gewoon niks weet je. En een artiest is niet iemand die morgen bij een boer kan gaan werken ofzo. Je hebt een specifiek beroep en daar heb je allemaal een opleiding voor genoten. Een artiest kan niet zonder publiek.”

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn of worden de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar van grote festivals en andere ’massale evenementen met een landelijke uitstraling’ komt het voorlopig niet, zo schreef ’coronaminister’ Hugo de Jonge donderdag aan de Tweede Kamer.

Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. „We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”