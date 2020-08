Robbie Williams wil remake controversiële videoclip Rock DJ

In de video, die in 2000 uitkwam, doet de voormalige zanger van Take That een stripact, om een vrouw te versieren. Hij trekt niet alleen al zijn kleren uit, maar ontdoet zich ook van zijn huid en spieren, zodat er alleen een dansend skelet overblijft. Die laatste scènes, vanaf het afstropen van Robbies huid, werden destijds in een aantal muziekprogramma’s niet uitgezonden. In de Dominicaanse Republiek werd de video helemaal verboden, vanwege „satanisme”.

Volgens Arnell heeft Robbie al een idee voor een nieuwe variant van de clip. „Het is heel grappig. Ik kan je nog niet vertellen wat het is, maar er wordt gepraat over het opnieuw opnemen op een heel grappige manier.”

