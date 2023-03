Hailey Bieber dankbaar voor steun Selena Gomez na doodsbedreigingen

Er circuleren al langere tijd verhalen op sociale media over een zogenaamde ruzie tussen Bieber en Gomez. Die zou te maken hebben met de relatie die Gomez eerder met Justin Bieber had. Volgens sommigen zou Hailey zich in die relatie gemengd hebben. Het model lijkt naar die verhalen te verwijzen in haar bericht. „Het zijn momenten als deze waarop socialemediaplatforms extreme verdeeldheid creëren.”

„We moeten allemaal beter nadenken over wat we plaatsen en wat we zeggen”, vervolgt Hailey Bieber. „Uiteindelijk geloof ik dat liefde altijd sterker zal zijn dan haat en negativiteit.”