Portretprijs voor Scott Bartner en Mooniq Priem

De jury, onder voorzitterschap van Rudi Ekkart, noemde het werk van Scott Bartner ’spectaculair door gebrek aan spektakel’. „De geportretteerde jonge vrouw straalt een combinatie uit van nukkig en tegelijk kwetsbaar en onzeker. Zeer intens en de handen echt fantastisch geschilderd. Het portret spreekt voor zichzelf: een onzekere jonge vrouw waarvan het gezicht het verhaal is, met een expressie die autonoom is en in zichzelf gekeerd. Enerzijds klassiek en passend in traditie, maar ook modern en hedendaags met een uitdrukking van een beladen, vermoeiend leven”, aldus het juryrapport.

Over het 3D-portret van Mooniq Priem was men eveneens lovend. „Dit is aquarelleren in 3D. Een kleine tijdbom vol power; briljant en trefzeker. Een spannende, impressionistische manier van boetseren die met bijzondere vorm van vrijheid buiten de traditie valt”, aldus de jury.

Een uitsnede van ’Tempête’ van Scott Bartner. Wie het volledige werk wil bewonderen, kan nog t/m 17 november in Zeist terecht.

Eigentijdse gekte

Amy Verhoeff won de Jong Talent Award. Haar schilderij Opa vond de jury: „Goed op alle fronten, elk detail heeft klasse. Origineel hoe een gewoon iemand wordt verheven naar een bijzonder persoon. Hyperrealistische traditie gecombineerd met eigentijdse gekte en vrijheid; hedendaags door de graffiti-achtige rookwalm en rock symboliek. De asymmetrie van de lijst beïnvloedt het formaat en de ruimtelijkheid.”

De Publieksprijs ging naar ’De Fysicus’ van Fulco de Vos. Hier een uitsnede van het staande portret.

De winnaars zijn door een deskundige jury gekozen en ontvangen prijzen ter waarde van ruim €25.000,-. Verder waren er eervolle vermeldingen voor Rosa Boomsma en Merel Jansen en is er een Publieksprijs uitgereikt aan Fulco de Vos met De Fysicus.

Recordaantal

De Stichting Nederlandse Portretprijs toont met dit initiatief de diversiteit en kwaliteit van de hedendaagse Nederlandse portretkunst. Voor deze tweede editie was een recordaantal van 1.254 tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken ingezonden door bekende en onbekende Nederlandse kunstenaars.

„Het niveau van de 1.254 ingezonden tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken was hoog. Bij de jurering hebben we onder andere gelet op kwaliteit, authenticiteit, zeggingskracht, beheersing van de gekozen techniek, compositie, gebruik van licht en donker en kleurgebruik. In dit Rembrandtjaar zijn De Nederlandse Portretprijzen en de tentoonstelling Het Portret uitstekende en interessante barometers om erachter te komen hoe het staat met de hedendaagse Nederlandse portretkunst”, aldus de jury.

De Nederlandse Portretprijs is geïnspireerd op de Britse BP Portrait Award die bestaat sinds 1980, met ruim 2.500 inzendingen uit tachtig landen. Daarvoor geselecteerde werken worden tentoongesteld in de National Portrait Gallery. „De Nederlandse Portretprijs heeft als ambitie dit te evenaren”, aldus oud-minister van Cultuur Hedy d’Ancona. Op de opening van Het Portret op 1 september jongstleden pleitte zij voor de oprichting van een Nederlands Portret Museum.

De 50 genomineerden zijn tot en met 17 november te zien in de expositie Het Portret in Slot Zeist.