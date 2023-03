RTL werkt aan tijdelijke vervanger Late night-talkshow

Op sociale media verscheen dinsdag een oproep van productiehuis Wise Monkeys, het productiebedrijf van RTL-presentator Martijn Krabbé, waarmee hij succesvolle programma’s produceert zoals Kopen zonder kijken en Uitstel van executie. „Voor een nieuw, dagelijks, live humoristisch actualiteiten studioprogramma zoeken we een stagiaire”, luidt de oproep.

Uit navraag bij RTL blijkt dat de zender het programma deze zomer wil uitzenden, als er een paar weken geen Late Night talkshow uitgezonden wordt. Over de invulling van het programma wil de woordvoerder niets kwijt.

Zomerwisseling

Het is niet voor het eerst dat RTL in de zomer experimenteert op het tijdslot van de talkshows. In 2019 presenteerde Art Rooijakkers samen met wisselende gasten Zomer met Art. Het programma volgde destijds RTL Late Night met Twan Huys op dat door tegenvallende kijkcijfers van de buis werd gehaald. Dat terwijl ook deze zomerse vervanger later geen megasucces werd. Er keken dagelijks tussen de 300.000 en 400.000 mensen. Afgelopen zomer was het Renze Klamer die na het Vooravond-debacle bij de NPO zijn debuut maakte op RTL. Hij scoorde met zijn talkshow Renze tussen de 500.000 en 600.000 kijkers.

Dat het niet makkelijk is om in zomermaanden een ’urgente’ talkshow te maken, liet Klamer blijken in een interview met RTL Boulevard, waarin hij terugblikte op zijn debuut. „Het is best lastig om in de zomer, waarin bijvoorbeeld de Tweede Kamer op reces is, goede gasten te krijgen. Je moet dan soms twintig mensen bellen voordat er één gast is die kan aanschuiven.”

Presentatie

Wie het mogelijk dagelijkse programma op RTL gaat presenteren is onduidelijk. In ieder geval is het niet de producent Martijn Krabbé zelf. Hij laat aan De Telegraaf weten alleen achter de schermen betrokken te zijn en dat alles nog in een ’buitengewoon pril stadium’ is. ’Fingers crossed bij Wise Monkeys’, besluit de presentator in zijn reactie.

Op dit moment is Beau van Erven Dorens op de late avond te zien. Op 1 mei wordt hij na een reeks van zes weken weer opgevolgd door Eva Jinek. Zij zal tot aan de zomer te zien blijven, laat een woordvoerder van RTL desgevraagd weten. Daarna gaat de 44-jarige presentatrice op zwangerschapsverlof. Eind februari maakte ze via Instagram wereldkundig dat Pax er een broertje of zusje bij krijgt.