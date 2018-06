Soldaat van Oranje voor doven en slechthorenden

Samen met gebarentaaltolk Erika Zeegers en schrijftolk en ondertitelaar Linda Gomes, heeft de productie de opties onderzocht om de voorstelling ook voor deze groep te kunnen spelen.

De uitdaging was de draaiende theaterzaal van de TheaterHangaar. „Tijdens de voorstelling is er boventiteling en zijn er live twee gebarentolken zichtbaar op de schermen boven het podium en halverwege de zaal”, legt de producent uit. „De schermen draaien veilig mee met de bewegingen van de theaterzaal én wel zo dat de voorstelling precies te volgen is als bij de andere voorstellingen het geval is.”

De kaartverkoop voor de speciale voorstelling gaat vandaag van start. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema. Met bijna 2300 voorstellingen en meer dan 2,4 miljoen bezoekers is het de best bezochte theaterproductie uit de Nederlandse geschiedenis.